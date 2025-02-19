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Казахстан и Кипр определили порядок передачи осуждённых

  • 19.02.2025, 11:00
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Казахстан и Кипр определили порядок передачи преступников. Соответствующее соглашение сегодня ратифицировали депутаты Мажилиса. Достигнуто оно было ещё в марте прошлого года, передаёт «24KZ».

Теперь страны смогут передавать друг другу осуждённых, чтобы они отбывали наказание на родине. При этом будет учитываться желание самого заключённого, а совершённое им преступление должно признаваться таковым в обоих государствах.

Отказать в экстрадиции сторона может, если виновный не возместит ущерб или в случае угрозы национальной безопасности.

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