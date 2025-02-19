Свыше 5 млн тонн зерна экспортировали в Казахстане

По оперативным данным АО НК КТЖ за сентябрь – 16 дней февраля 2024/2025 года перевезено 6,7 млн тонн зерна, в том числе 1,4 млн тонн внутри страны и 5,3 млн тонн на экспорт. Рост объемов экспорта составил 48,3%, сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

В Узбекистан экспортировано 2 млн тонн, что на 34,9% больше уровня аналогичного периода 2023/2024 года, Таджикистан - 789 тыс. тонн (рост 47%), КНР – 679 тыс. тонн, Афганистан - 235 тыс. тонн (рост 37%). Поставки в Иран увеличились в 20 раз или 644 тыс. тонн, в Азербайджан – в 79 раз или 319 тыс. тонн.

Добавим, что по итогам 2024 года перевезено 10,6 млн тонн зерна, в том числе 2,5 млн тонн внутри страны и 8,1 млн тонн на экспорт.

Кроме того, по данным КТЖ по итогам 2024 года перевезено 3,2 млн тонн муки, в том числе 817 тыс. тонн внутри РК и 2,4 млн тонн на экспорт с ростом на 3%. За январь – 16 дней февраля перевезено 352 тыс. тонн муки, в том числе экспорт составил 238 тыс. тонн, рост – 9,6%.

Основными странами-импортерами муки являются страны ЦА, Китай, Афганистан и другие.