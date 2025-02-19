Когда завершат расследование по делу Перизат Кайрат

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал уголовное дело в отношении Перизат Кайрат, передает «24KZ».

В деле насчитывается более 100 томов, не считая вещественных доказательств. На брифинге в Мажилисе он отметил, что дело расследуется по статье 190 - это мошенничество, и по статье 218 - легализация денег, добытых преступным путем. Расследуются несколько эпизодов. Перизат Кайрат собрала около 22 млн тенге, которые потратила на свои личные нужды.

Девушка находится под арестом. Расследование завершится в начале марта, затем начнется процесс ознакомления участников с материалами дела.

Стоит отметить, что в отношении матери Перизат Кайрат также расследуется уголовное дело.

Женис Елемесов, Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу:

- В отношении Алашпаевой - матери Кайрат Перизат, имеется зарегистрированное уголовное дело. Она подозревается в соучастии в мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем. Пока мы квалификацию не предъявляли и меру пресечения не избирали.