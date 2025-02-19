Продукты сомнительного качества продают в магазинах Казахстана

Продукты сомнительного качества продолжают продаваться в магазинах страны, несмотря на проверки, – заявил депутат мажилиса Магеррам Магеррамов. Почему товары из реестра несоответствующей продукции не убирают с полок, разбиралась корреспондент «24KZ».

Гульдана Кален, корреспондент:

- Привычный поход в магазин. Мы берём товары с полок и часто не задумываемся о составе. Ну, раз продаётся, значит, безопасно? Но так ли это? К примеру, всеми любимая лапша быстрого приготовления, макароны и даже детское питание довольно известных брендов… Знайте, все они могут оказаться в реестре несоответствующей продукции.

На сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля мы нашли тот самый список «запретных» товаров. И он внушительный — 855 страниц! Но почему эти продукты туда попали? Мы решили проверить и отправили несколько образцов на экспертизу.

Гульдана Кален, корреспондент:

- Продукты, которые мы купили в магазине, уже доставлены в лабораторию Национального центра экспертизы. Специалисты приступили к исследованию.

Пока эксперты проверяют состав колбасы, детского пюре и говяжьего фарша, представим результаты исследования «Сапалы өнім», в рамках которого в прошлом году специалисты изучили более 2000 образцов. И почти в 80% случаев были выявлены нарушения. Чаще всего — ошибки в маркировке и несоответствие нормам безопасности.

Шакарим Хайдар, эксперт управления контроля и координации Комитета по защите прав потребителей РК:

- При исследовании выявлены нарушения, такие как бактерии, которые могли бы причинить вред здоровью человека. Также были выявлены ДНК свинины, тогда как изготовитель продавал этот продукт как халяльную продукцию, то есть конину.

А теперь — к нашей экспертизе. Нарушений… не выявили. В СЭС пояснили: если товар попал в реестр несоответствующей продукции, то это касается только одной партии, а не всей линейки. Нам повезло, но что будет в следующей партии — никто не гарантирует.

Гульбану Есдаулетова, главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК:

- Мы следим за качеством продуктов внутри страны. Проверки проводим регулярно, у нас есть чёткий план на каждый месяц. Только за прошлый год было исследовано 6400 проб товаров, а более 5,5 тонн несоответствующей продукции снято с полок и изъято из продажи.

Но продуктов на полках — море! Проверить каждую упаковку нереально. И хотя на бумаге все товары проходят сертификацию, на деле это как лотерея. Например, предприниматель Любовь Унгуряну закупила товар с полным пакетом документов. Казалось бы, всё чисто… Но не тут-то было.

Любовь Унгуряну, владелица магазина:

- Приходил товар с сертификацией. Пришли сотрудники СЭС, взяли его на пробу — оказалось, что продукция некачественная. У меня её конфисковали, а я ещё и штраф заплатила.

Поэтому ответственные органы должны тщательнее участвовать в проверках ещё на этапе ввоза товаров в страну, – считает депутат Магеррам Магеррамов.

Магеррам Магеррамов, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Надо сперва проверять продукты, потом запускать их в страну. А у нас сейчас всё наоборот: сначала товар попадает на рынок, на прилавки, а потом уже его начинают выборочно проверять.

Депутат уже направил официальный запрос в профильные органы. По закону ответ должны предоставить в течение месяца.

Авторы: Гульдана Кален, Ырыстанбек Оспанов, Диас Ковланбаев.