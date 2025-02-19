Более 100 жителей области Абай пострадали от интернет-мошенников с начала года

С начала этого года больше ста человек стали жертвами интернет-мошенников в области Абай. Полицейские говорят, что чаще всего на их уловки попадаются пенсионеры, передаёт корреспондент «24KZ».

Ежегодно аферисты совершают тысячи преступлений. Большая часть из них относится к онлайн-мошенничеству. Жертвой такого правонарушения стала жительница Семея Татьяна Алимгалиева. В августе 2022 года женщине поступил звонок якобы от сотрудников банка. Они заявили, что на неё оформлен кредит, поэтому полученные средства нужно немедленно обезопасить. Обманом они вывели с её счетов 7,5 миллиона тенге. Татьяна говорит, что в полицию обратилась сразу, но мошенников найти не удалось.

Татьяна Алимгалиева, жительница г. Семея:

- Банк передал меня коллекторам. Поначалу звонили по телефону, а сейчас стали SMS отправлять. Последнее их SMS было угрожающее: «Мы подадим на вас в суд, если вы не выплатите долг». Я также отправляла им SMS, что являюсь потерпевшей и по всем вопросам им стоит обращаться к адвокату. У них ноль эмоций, как будто меня не слышат.

Ещё одна жертва аферистов — жительница Аягозского района Эльмира Садыкова. Она борется за справедливость уже два года. Ей также позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и попросили установить приложение AnyDesk. С его помощью мошенники получили удалённый доступ к телефону женщины и оформили на неё кредит в 5 миллионов тенге.

Эльмира Садыкова, жительница Аягозского района:

- Они продиктовали мне мой ИИН, поэтому я им поверила. Начала делать то, что мне сказали. Позже сообщила об этом своей дочери, она у меня юрист. И тогда дочь мне сказала, что это были преступники. Теперь мне стыдно, что я, будучи учителем, повелась на такой обман.

В полиции говорят, что зачастую мошеннические действия совершают жители других городов или даже стран. И количество таких преступлений только растёт.

Мират Кабытаев, и. о. заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности ДП области Абай:

- Чаще всего интернет-мошенничество у нас совершается путём звонков на абонентские номера от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками полиции, правоохранительных органов, КНБ и других служб. Также могут представиться сотрудниками службы безопасности банков. Чаще всего жертвами интернет-мошенничества становятся домохозяйки, безработные, пенсионеры и работники сферы образования.

Чтобы уменьшить количество киберпреступлений, полицейские постоянно проводят профилактические мероприятия. Сегодня в области Абай стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие Anti-Fraud, что в переводе означает «Борьба с мошенничеством». Оно направлено на борьбу с преступлениями, совершаемыми с помощью цифровых технологий.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов.