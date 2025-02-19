Крупные авиапредприятия проверили в Казахстане

После трагического происшествия в Актау Авиационная администрация Казахстана проверила основные крупные авиапредприятия, передаёт «24KZ».

В шести городах — Астане, Павлодаре, Алматы, Актау, Шымкенте и Усть-Каменогорске — обследовали техническое состояние аэродромов, а также аварийно-спасательное и орнитологическое обеспечение полётов. Провели перронные проверки более 70 воздушных судов, проконтролировали готовность к полёту 700 пилотов. В результате устранили 18 различных нарушений.

Всего в прошлом году было проведено около тысячи внеплановых проверок и сертификационных обследований.

Дархан Катышев, заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК:

- На сегодняшний день проверены 6 крупных аэропортов и 4 авиакомпании. Это FlyArystan, Air Astana, SCAT и Qazaq Air. Инспекторами, которые имеют большой опыт работы и являются высококвалифицированными специалистами, проводится проверка воздушных судов на предмет их технической годности и соответствия стандартам безопасности полётов. Данные проверки будут продолжаться совместно с Главной транспортной прокуратурой до конца года.