Приборы учёта воды помогут потребителям сэкономить средства

Возросшие тарифы на питьевую воду в Алматы прокомментировали в городском департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, передаёт «24KZ».

По словам руководителя департамента Асель Буденеевой, новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения начали действовать с 1 февраля и не будут повышаться в течение пяти лет.

Средний тариф для населения по водоснабжению составил 135 тенге 24 тиына за кубический метр, по водоотведению — 9 тенге 6 тиынов. Кроме того, утверждены дифференцированные тарифы в зависимости от объёмов потребления.

Большие счета за воду получили те жители, в чьих домах отсутствуют счётчики. Это объясняется изменившимися для них нормами потребления — они выросли почти в два раза. Таким образом, по мнению представителя антимонопольного органа, потребители, которые имеют приборы учёта воды, могут существенно сэкономить средства.

Асель Буденеева, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы:

- Если у потребителей будет в наличии исправный прибор учёта, если потребитель отработает субъектом количество проживающих, данный вид потребителей не особо ощутит разницу по изменению тарифов на воду, именно на водоснабжение. И хочу обратить внимание: если потребитель считает, что есть какие-то неверные начисления, он может обратиться в департамент. Мы в обязательном порядке сначала проверяем начисления, и если усматриваем нарушение, инициируем внеплановые проверки. По их результатам субъект привлекается к административной ответственности.