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Совместно бороться с легализацией преступных доходов договорились страны ЕАГ

  • 19.02.2025, 14:15
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Совместно бороться с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма договорились страны Евразийской группы, передаёт «24KZ».

Изменения в прежнее соглашение одобрили депутаты Мажилиса. Участники уточнили порядок формирования и исполнения бюджета организации.

А в самом протоколе появились новые термины. Теперь члены объединения будут противостоять и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

К слову, в Евразийскую группу входят девять государств. Семь из них уже ратифицировали документ.

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