Онкоскрининги могут стать бесплатными для всех казахстанцев

Скрининги на онкозаболевания станут доступнее, сообщает «24KZ». Обследоваться на рак смогут не только застрахованные в системе ОСМС казахстанцы, но и соотечественники без медицинской страховки.

Депутаты предложили включить раннюю диагностику в гарантированный пакет бесплатной медпомощи. Нормы вошли в закон по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней регламентации. К слову, больше 3 млн человек не участвуют в системе медстрахования.

В этом же документе предусмотрены и другие новеллы. Так, по инициативе парламентариев для граждан с нарушениями слуха будут закупать слуховые аппараты за счёт местных бюджетов. А осуждённым условно гражданам могут запретить играть в азартные игры. При этом на зданиях нельзя будет размещать рекламу букмекерских контор и тотализаторов.

Поправки сегодня одобрили мажилисмены и направили в Сенат.

Асхат Аймагамбетов, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Дополнительно список тех лиц, которые не могут делать ставки. До этого, вы знаете, это были госслужащие, военнослужащие и так далее. К ним добавилась категория условно осужденных. Бывает, граждане, которые условно осужденные, они не в местах лишения свободы и им тоже на сегодня, скажем так, ставится такая преграда, чтобы они также не могли делать ставки. Мы четко запретили рассылку делать рекламную в части рекламы букмекерских контор и ставок.