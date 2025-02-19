Высшие судебные советы Казахстана и Азербайджана укрепляют сотрудничество. Эти вопросы стороны обсудили на встрече с делегацией судей Азербайджана, передаёт «24KZ».

Говорили также о реформах в сфере отбора и назначения судей, оценки их профессиональной деятельности. По словам председателя Высшего судебного совета Казахстана Дмитрия Малахова, взаимный обмен опытом в вопросах формирования судебного корпуса, подготовки и отбора судей помогает совершенствовать и укреплять связи между госорганами двух стран.

Азербайджанская делегация, в свою очередь, отметила прогресс, достигнутый Казахстаном в развитии судебной системы.

Дмитрий Малахов, председатель Высшего судебного совета РК:

- Взаимный интерес и открытость к диалогу подтверждают, что судебные реформы вызывают внимание не только в Центральной Азии, но и за её пределами. Высший судебный совет всегда готов и открыт к сотрудничеству и готов делиться своим опытом, принимая самые эффективные меры для дальнейшего совершенствования судебных институтов.

Санан Гаджиев, председатель гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана:

- Практика Казахстана очень интересна, и я очень рад, что при каждом визите в Казахстан мы видим новые реформы в судебной системе. И последняя реформа, о которой нас проинформировали во время встречи, очень интересная, и мы надеемся, что эти реформы дойдут до своей предложенной идеи.