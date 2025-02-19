235 км ливневой канализации отремонтируют в Петропавловске

Коммунальные службы Петропавловска приступили к чистке дождевой канализации. Это важно сделать накануне паводка, так как системы отвода воды позволяют предотвратить подтопление домов, передаёт корреспондент «24KZ».

Накануне весны петропавловские коммунальщики каждый год работают в авральном режиме. На этот раз в очистке от снега городских микрорайонов задействовали 200 единиц спецтехники. В центре города работы уже завершили.

Асем Айтолова, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

- И параллельно вывозят снег в частном секторе, особенно в Рабочем и Береке. Это те районы, которые наиболее подвержены подтоплению талых вод. Чтобы этого не допустить, коммунальные службы вывозят снег именно с дворов жителей частного сектора.

Коммунальным службам помогают волонтёры. Они очищают снег с дворов частных домов, где живут пенсионеры, одинокие люди и многодетные семьи. После вывоза снега предстоит не менее трудоёмкая работа – ливнёвки надо очистить от бытовых отходов. Иначе наружные канализационные системы забьются. Однако это понимают не все жители.

Руслан Селезнёв, бригадир коммунальной бригады:

- Трудности какие? Чтоб люди не лили ничего возле загонок, мусор не кидали хотя бы возле своей территории. В бригаде у нас шесть человек, трудимся, стараемся. Если где-нибудь вода не пройдёт через трубу переезда, она пойдёт наверх, на дорогу. Забивается мусором всяким.

На полигоны успели вывезти 500 кубометров снега. На очистку систем ливневой канализации выделили 20 единиц техники.

Авторы: Айдарбек Айтмухамбетулы, Куаныш Казбеков.