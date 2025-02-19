Авиакрушение в Актау: когда будут известны итоги расследования

Окончательный отчет по авиакатастрофе близ Актау будет опубликован до декабря текущего года, сообщил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев на брифинге в Правительстве, передаёт «24KZ».

- Согласно требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, на расследование отводится один год. Соответственно, окончательный отчет по расследованию должен быть готов к декабрю текущего года, - сказал Ластаев.

По его словам, генеральный секретарь и президент ИКАО высоко оценили качество предварительного отчета по авиапроисшествию.