ИИ научился распознавать эмоции животных

Искусственный интеллект научился распознавать эмоции животных, передаёт «24KZ».

Система под названием Intellipig может распознать у них боль, недомогание и стресс. Алгоритм разработали британские учёные Университета Западной Англии. Пока его протестировали на свиньях. Перед тем как животные подойдут к корму, камера делает снимки их морд, и менее чем за секунду нейросеть распознаёт, что они ощущают, в режиме реального времени.

Информация о состоянии свиней автоматически поступает фермерам на смартфон или компьютер в виде уведомлений.

Специалисты считают, что технология поможет повысить качество ветеринарной диагностики в будущем.