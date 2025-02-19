Факт хищения бюджетных средств выявили прокуроры Кызылорды

Прокуратурой Кызылординской области проведен анализ законности и эффективности расходования бюджетных средств, сообщает «24KZ» со ссылкой на официальный telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

По результатам установлено, что главный бухгалтер областного центра дополнительного образования «Дарын» незаконно перечислял на личный счет денежные средства в размере 50 млн тенге, предназначенные для командировок и заработной платы.

По данному факту прокуратурой области зарегистрировано уголовное дело по п.2) ч.4 ст.189 УК РК.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.