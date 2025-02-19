Рекламу запрещённых веществ закрасили в Актау

Волонтёры Актау за несколько часов закрасили десятки граффити-рекламы наркотиков, передаёт «24KZ».

Стражи порядка заранее проанализировали локации, где на зданиях и заборах обнаружили запрещённые надписи. О многих из них полицейским сообщили местные жители. Студенты и спортсмены при помощи аэрозольных баллончиков с краской уничтожали трафаретные рисунки.

Цель волонтёрской акции — предупредить распространение синтетических наркотиков среди молодёжи. С начала года в регионе полицейские задержали 40 человек по подозрению в совершении наркопреступлений. Организаторы намерены проводить такие рейдовые мероприятия регулярно.

Серик Жомартов, директор городского Центра общественного развития:

- Мы сделали важное дело — закрасили надписи о запрещённых сайтах. Те, кто занимается наркоторговлей, распространяют такую рекламу с целью лёгкого заработка. Они хорошо знают психологию молодежи, и это делает подростков уязвимыми для их ловушек. В рамках акции «Регион без наркотиков» мы будем проводить не только подобные рейды, но и встречи с жителями.