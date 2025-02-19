Казахстанские спасатели награждены приказом министра по ЧС Азербайджанской Республики

В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком «За сотрудничество» за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Награды были вручены в городе Актау Генеральным консулом Азербайджанской Республики Айханом Сулейманлы.

Награждённые сотрудники МЧС Казахстана:

- Сейталин Азамат Серикович

- Аминов Тимур Владимирович

- Айдаров Кани Манапович

- Караев Саясат Мусаевич

- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич

- Кулханов Азымбек Шындаулетович

- Кузембаев Ербол Ахметович

- Мендибаев Наурызбек Ерланулы

- Нугуманов Ардак Койшибекович

- Тлеубергенова Айман Мынбаевна

Эта награда символизирует крепкое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере чрезвычайных ситуаций.