Казахстанские спасатели награждены приказом министра по ЧС Азербайджанской Республики
В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком «За сотрудничество» за участие в спасательной операции и ликвидации последствий крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Награды были вручены в городе Актау Генеральным консулом Азербайджанской Республики Айханом Сулейманлы.
Награждённые сотрудники МЧС Казахстана:
- Сейталин Азамат Серикович
- Аминов Тимур Владимирович
- Айдаров Кани Манапович
- Караев Саясат Мусаевич
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич
- Кулханов Азымбек Шындаулетович
- Кузембаев Ербол Ахметович
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы
- Нугуманов Ардак Койшибекович
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна
Эта награда символизирует крепкое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере чрезвычайных ситуаций.