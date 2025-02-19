День орнитолога празднуют в Казахстане
19 февраля отмечается День орнитолога — праздник, посвящённый людям, изучающим и охраняющим птиц, сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Птицы — неотъемлемая часть экосистемы, и их численность служит показателем экологического благополучия.
Благодаря исследованиям орнитологов мы получаем ценные данные о состоянии окружающей среды, климатических изменениях и мерах по сохранению редких видов.
Мы выражаем признательность всем орнитологам за их вклад в науку, природоохранную деятельность и экологическое просвещение.