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День орнитолога празднуют в Казахстане

  • 19.02.2025, 16:30
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День орнитолога празднуют в Казахстане
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

19 февраля отмечается День орнитолога — праздник, посвящённый людям, изучающим и охраняющим птиц, сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Птицы — неотъемлемая часть экосистемы, и их численность служит показателем экологического благополучия.

Благодаря исследованиям орнитологов мы получаем ценные данные о состоянии окружающей среды, климатических изменениях и мерах по сохранению редких видов.

Мы выражаем признательность всем орнитологам за их вклад в науку, природоохранную деятельность и экологическое просвещение.

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