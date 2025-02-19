Республиканская конференция АНК прошла в Актобе

О межэтническом согласии в стране говорили на республиканской конференции в Актобе, посвященной 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает «24KZ».

Участники встречи отметили роль АНК в укреплении национального единства. Особое внимание уделили развитию этномедиации как эффективного инструмента в решении межэтнических конфликтов.

Сергей Вишняк, депутат областного маслихата:

- Этномедиация нашей Актюбинской области получила достойную оценку, потому что у нас собственный актюбинский подход. Этномедиация не только в плане – дружба, согласие, мир. Это у нас уже как производные. Наш председатель этномедиации через патриотизм действует, и молодежь он консолидирует на основе патриотизма. А уже отсюда согласие, единство и взаимопонимание.