Паспортизация дорог стартовала в ВКО

В Восточно-Казахстанской области началась паспортизация дорог, сообщает «24KZ».

Трассы областного и районного значения не имеют документов, поэтому есть случаи, когда фактическая протяжённость отличается от той, что на бумагах. Нет сведений и о техническом состоянии. Все эти данные были внесены ещё в советские годы и давно устарели.

Пока приступили к документированию только областных дорог, а вот в районах денег чаще всего нет. Стоимость проверки одного километра начинается от 140 тысяч тенге, отмечают в Национальном центре качества дорожных активов.

Дархан Муратбек, инженер ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов:

- Мы не можем оперативно принимать решения о строительстве, реконструкции, вообще об эксплуатации. У нас возникают трудности при организации дорожного движения, так как на руках не имеется конкретных данных, сколько знаков, какие строения есть, какие коммуникации имеются на дороге.