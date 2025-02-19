Жителям райцентра в Кызылординской области нужен путепровод

В Кызылординской области отсутствие современного путепровода стало проблемой для жителей посёлка Жосалы, сообщает «24KZ». Железнодорожные пути делят населённый пункт пополам.

Ежедневно перед закрытым шлагбаумом выстраивается километровая очередь. Строительства автомобильного моста здесь ждут уже несколько лет.

Железная дорога делит райцентр, посёлок Жосалы, пополам. В каждой его части проживают свыше 10 тысяч человек. Единственный переезд, говорят местные жители, – как игра в рулетку. Шлагбаум закрывают до 20 раз в сутки. И если повезёт – проскочишь. Ситуация отравляет жизнь не только автомобилистам, но и мешает работе оперативных служб.

Ерболат Узакбаев, житель п. Жосалы:

- Особенно сложно, когда ждёшь «скорую». 10, 20 минут, а то и больше времени уходит. Если жизнь на волоске, могут и не успеть спасти.

Шакизада Киякбаев, житель п. Жосалы:

- О том, что нужен мост, говорили ещё, когда я был ребёнком. Ничего не изменилось. Зимой здесь сплошные ДТП. Дорога узкая, уступать никто не хочет. Летом – километровые очереди.

Оразбек Карибаев, дежурный по переезду:

- Опасно, конечно. Машин много. Численность поездов растёт. Во время экстренных вызовов может застрять в очереди и спецтранспорт. Был бы мост, многих проблем удалось бы избежать.

Долгожданное строительство автомобильного моста планируется начать уже в этом году. Проект стоимостью 5,5 млрд тенге, говорят в районном акимате, ожидает финансирования.

Жандос Еркинбек, аким Кармакшинского района:

- Проект согласовали с областными управлениями, заявку направили в министерство. Ожидаем уточнения бюджета и финансирования. Как средства выделят, приступим к строительным работам. Предположительно, весной или в начале второго квартала текущего года.

Согласно проекту, протяжённость моста составит 85 метров, ширина – 7 метров. Если средства выделят в срок, то объект сдадут в эксплуатацию до конца года.

Авторы: Райхан Тажибаева, Нуржан Музарапшин, Айтмухамбет Байдулдаев.