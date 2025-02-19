Усилить роль трудовых арбитражей предложили эксперты

Упростить порядок разрешения коллективных споров предложили столичные правоведы, передает «24KZ». В Астане прошел круглый стол с участием депутатов Парламента и экспертного сообщества. Они договорились усилить роль трудовых арбитражей.

Временно создаваемый орган должен стать независимым, учитывать мнения всех сторон и сократить срок примирительных процедур. Тем самым у работников появится больше возможностей решить споры в досудебном порядке, говорят депутаты. Кроме того, изменения позволят сократить количество забастовок, считают эксперты.

Теперь предложения должны обсудить в Парламенте.

Муслим Хасенов, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University:

- Мы проводим круглый стол по вопросам трудового арбитража. Это альтернативный способ регулирования коллективных трудовых споров. Поскольку в нашей стране проходит очень много стихийных, незаконных забастовок, рабочие требуют повышения зарплаты, улучшений условий труда. В мировой практике такие споры призваны разрешать трудовые арбитражи.