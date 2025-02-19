Депутаты Мажилиса провели встречу с молодежью

В столице прошла встреча депутатов Парламента с молодёжью, представляющей разные этносы Казахстана, сообщает «24KZ».

Главные темы диалога – национальное единство и преемственность поколений. Также участники мероприятия обсудили вопросы образования, развитие молодёжных инициатив и возможность участия молодых людей в политической жизни страны.

Серик Егизбаев, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Мы учимся друг у друга, я бы так сказал. Это нормальный процесс, так и должно быть. Не надо старшему поколению поучать, а молодёжи не надо какой-то максимализм, может быть, проявлять. Чтобы не было конфликта поколений, мы должны учиться друг у друга. Взрослое поколение гораздо больше знает объективно, а молодёжь более пластичная к новациям каким-то, может быть, более бесстрашная. Синергия, сплав вот такой энергетики поколений, я думаю, в эффекте должны давать хороший результат для развития в целом общества.