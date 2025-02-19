«КазМунайГаз» презентовал книгу «Национальный пантеон Казахстана»

Историко-познавательную книгу «Национальный пантеон Казахстана» презентовали в столице, сообщает «24KZ». Издание посвятили 125 выдающимся личностям, внёсшим вклад в развитие науки, культуры, экономики и госуправления страны.

125-летие казахской нефти и 125 личностей в истории Казахстана. «КазМунайГаз» представил книгу, раскрывающую историю Казахстана через достижения его выдающихся лиц. Издание также прослеживает путь отечественной нефтяной отрасли – от ручной добычи и перевозки нефти на верблюдах до современных технологий.

Жаксылык Кулекеев, государственный и общественный деятель РК:

- «КазМунайГаз» является, с одной стороны, национальной компанией, поэтому «КазМунайГаз» всегда чувствует социальную ответственность перед населением Казахстана. Что касается написания такой исторической книги, об исторических личностях, то это связано, с другой стороны, с поручением нашего Президента, который уделяет большое внимание историческому прошлому нашего народа.

Издание направлено на сохранение памяти прославивших наш народ и безгранично служивших своей нации. «КазМунайГаз» представил проект как социальную инициативу, подчеркивая связь промышленного развития и исторического наследия.

Бакытжан Абдирайым, государственный и общественный деятель РК:

- Эта книга несет в себе большой просветительский, культурологический, исторический и, самое главное, патриотический порыв. Человек, который эту книгу освоит, он поймет, какие личности стояли у истоков казахстанской государственности.

Книги уже поступили в библиотеки и вузы страны, направлены во все регионы присутствия «КазМунайГаза». Для более широкого охвата рассматривается и ее выпуск в электронном формате.

Авторы: Гульдана Кален, Мурат Арипханов.