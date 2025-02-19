В Казахстане проходят мероприятия, посвященные 80-летию Победы

Во всех регионах страны проходят мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы, сообщает «24KZ».

Сегодня в Астане состоялось республиканское собрание участников боевых действий. Среди приглашённых гостей – ветераны войны, общественные деятели и депутаты Парламента.

Они рассказали, что для будущих поколений важно хранить память о солдатах Великой Отечественной войны, оставшихся на полях сражений, и заботиться о фронтовиках.

Максут Нуриманов, член Высшего совета Ассоциации ветеранов боевых действий РК:

- Мы проводим это мероприятие, чтобы воспитывать молодёжь в патриотическом духе, чтобы они ценили мир и укрепляли дружбу народов. Эту работу необходимо продолжать и в дальнейшем.

Мурат Абенов, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Наши ветераны боролись за мир, за нашу страну, и память об их подвиге должна передаваться из поколения в поколение. Они проливали кровь, проявили героизм и в послевоенное время, отдавая все силы на восстановление страны.