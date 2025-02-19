Со стихийными рынками борются в Уральске

Власти Уральска борются со стихийной уличной торговлей, сообщает «24KZ». Сотрудники природоохранной полиции и ЖКХ еженедельно проводят рейды по проблемным участкам областного центра.

Тех, кто торгует продуктами в неположенном месте и без сертификатов соответствия, штрафуют. С начала года выявлено почти 1,5 тысячи нарушений.

Район центрального рынка Уральска. Торговля здесь идёт бурная. Тротуары буквально заставлены прилавками. Продают всё: начиная от одежды и заканчивая свежей рыбой и мясной продукцией. Покидать наработанные годами места торговцы не хотят.

Бакыт Сисенгалиева, жительница Теректинского района:

- Мне удобно здесь продавать свой товар. Торгую понемногу молочной продукцией. Я из села Подстёпное. Единственный маршрутный автобус №12 приезжает на центральный рынок. Нам предлагают места в районе Депо, но там аренда дорогая. Да и зачем мне это? Чтобы продать три килограмма творога, ехать в другой конец города?

Кайрат Ержанов, житель г. Уральска:

- Предлагают в том месте, где людей нет. Зачем такие места? Ведь удобно здесь. Весь город обошли, все рынки обошли. Там нет торговли, нет дохода. Хоть здесь немного себе зарабатываем.

Однако после такой торговли вокруг остаётся много мусора: отходы от мяса и рыбы, использованные коробки и пластиковые бутылки по всему периметру. Власти регулярно проводят рейды и разгоняют нарушителей. Однако, как показывает практика, все возвращаются на свои места и продолжают торговлю.

Нуртас Наурызбаев, зав. сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Уральска:

- В районе рынка жалоб много и везде нарушения, сами видите. Стихийная торговля – разбрасывают везде, мусорят, за собой не убирают, незаконная торговля. Всем говорим, чтобы они переехали в павильоны рыбные, там есть магазины внутри, туда предлагаем. Но они сами не хотят, им удобно здесь продавать.

На этот раз на место стихийной торговли пригнали спецтехнику и загрузили в неё прилавки торговцев, а нарушителей привлекли к ответственности.

Асхат Байгалиев, инспектор отделения природоохранной полиции ОМПС УП г. Уральска:

- С начала года было составлено 288 административных протоколов. Согласно ст. 505 ч. 1, за нарушение правил благоустройства территорий жители получают сначала предупреждение. При повторном выявлении на них налагается штраф.

Альтернативные места торговли, по словам местных властей, в городе есть. В Уральске действует 18 рынков, 11 из которых – универсальные. Что касается сезонных торговцев, то есть фермеров и дачников, для них местные власти организуют сельскохозяйственные ярмарки.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Болат Жарылгасов, Эльдар Аюпов.