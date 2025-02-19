Акция к 80-летию Победы: члены партии Amanat навещают ветеранов войны

В честь 80-летия Победы члены партии Amanat навещают ветеранов войны, проживающих в Алматы, сообщает «24KZ».

В этот раз партийцы и сержанты из департамента Пограничной службы КНБ пришли к 98-летнему Леониду Подколзину из Наурызбайского района. Ветеран рассказал о своём боевом пути, а гости выразили благодарность за его мужество и самоотверженность.

Баймурат Жамбылов, исполнительный секретарь филиала партии Amanat Наурызбайского района г. Алматы:

- В нашем районе проживают ветераны войны и труженики тыла. Мы очищаем их дворы от снега, помогаем по хозяйству. До конца года у нас запланировано много мероприятий в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық».