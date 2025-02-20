Инфаркт «молодеет» в Казахстане – Минздрав

У 12 с половиной тыс. казахстанцев диагностировали инфаркт в прошлом году. За период 2023 диагноз подтвердили у 16 тыс. Такие данные сообщили в Минздраве. Возраст, по данным медиков, однозначно помолодел, передает «24KZ».

Патологию констатируют у пациентов в возрасте от 35 лет и старше. Число граждан с болезнями системы кровообращения, такие как аритмия и сердечная недостаточность, растет. В прошлом году на диспансерном наблюдении состояли почти два миллиона человек. Это на 50 тысяч больше, чем за период 2023.