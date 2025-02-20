Новые виды медицинских скринингов будут проходить казахстанцы

Новый вид бесплатного скрининга для мужчин старше 50 лет ввели в Казахстане. Он поможет на ранних стадиях выявить угрозу инсульта и других заболеваний мозгового кровообращения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Проходить такой скрининг нужно будет один раз в два года, передает «24KZ».

Отметим, в стране изменили целевую группу для скринингов на артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и глаукому с 40 до 76 лет. Женщины старше 40 лет смогут проходить обследование на раннее выявление рака молочной железы и рака шейки матки. Скрининг на выявление колоректального рака нужно проходить как мужчинам, так и женщинам от 50 лет и выше.