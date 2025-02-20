Почти 99% казахстанцев обеспечены качественной питьевой водой

Почти 99% казахстанцев имеют доступ к чистой питьевой воде. Данные за 2024 год озвучили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. Всего в прошлом году качественной питьевой водой обеспечили 99,4% городских жителей, и 99,8% сельских, передает «24KZ».

В этом году стоит задача достичь 100% показателя. Кроме того, началась реализация 23 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в девяти областях Казахстана. В планах проложить более 2100 километров. Это означает, что доступ к качественной питьевой воде получат в более чем 400 населённых пунктах.

ОПРОС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: КАКУЮ ВОДУ ПЬЮТ КАЗАХСТАНЦЫ?

60% предпочитают фильтрованную воду. Такие данные выяснили, проведя собственный опрос в социальных сетях. Всего проголосовали 50 человек. Судя по итогам, 29% респондентов употребляют воду из-под крана. Только 10% покупают бутилированную