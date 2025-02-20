33 проекта по водоснабжению реализуют в области Абай

Около 18 населённых пунктов области Абай всё ещё не имеют водопроводов. Однако в этом году местные власти намерены реализовать в регионе 33 проекта, чтобы обеспечить сельчан чистой водой, передает «24KZ».

Как сообщил руководитель областного Управления энергетики и ЖКХ Жандос Кайырханов, в сёлах и некоторых районах Семея проложат сети водоснабжения. А в проблемных районах обновят изношенные трубы. На эти цели предусмотрели около 10 млрд тенге. До конца года, согласно поручению Главы государства, все жители Казахстана должны иметь доступ к чистой питьевой воде.

Жандос Кайырханов, руководитель управления энергетики и ЖКХ области Абай:

– В нашей области насчитывается 322 населённых пункта. В них проживают больше 600 тысяч человек. По состоянию на январь этого года, 95% жителей нашей области имеют чистую питьевую воду. А до конца года мы обеспечим всех.