Готовность Кенгирского водохранилища к паводку контролирует спецкомиссия

В Улытау готовность Кенгирского водохранилища к паводковому периоду контролирует спецкомиссия. В начале марта специалисты проверят водосбросные механизмы плотины, передает «24KZ».

Спасатели и представители местной власти следят за состоянием и других гидросооружений. В регионе продолжают укреплять русла рек и строить защитные валы, расчищают от снега арыки и каналы.

Аян Ерсеитов, и. о. начальника управления по ЧС г. Жезказгана:

– Сейчас в водохранилище 269 млн кубометров воды. Это почти 90% от нормы. По прогнозу синоптиков, погода будет устойчивой, без резких перепадов температуры воздуха. Все это способствует постепенному таянию снега. Ожидаем, что наполняемость водохранилища будет в пределах нормы.