Фестиваль «Буркасын-2025» состоится в Астане

23 февраля в Астане состоится зимний фестиваль «Буркасын-2025». Данное мероприятие пройдет по девяти видам спорта в рамках ежегодной программы, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Астаны.

Участники фестиваля будут соревноваться в следующих видах спорта: лыжные гонки, гири, армрестлинг, борьба на поясах, перетягивание каната, хоккей в валенках, зимний футбол, автоспорт, мотоспорт.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие. При прохождении регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Регистрация на лыжные гонки проводится на месте проведения за 30 минут до старта согласно расписанию соревнований.

Стартовые номера участников лыжных гонок выдаются за 30 минут до старта по каждой возрастной группе.

Соревнования проводятся с соблюдением санитарных норм и техники безопасности.

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами, медалями и ценными призами.

Фестиваль начнется в 11:00 часов 23 февраля в Триатлон парке. Регистрация откроется в 9:00 утра.