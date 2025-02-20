Первая передвижная школа литературы «Мизам» открылась в области Жетісу

В области Жетісу создана первая в стране передвижная школа литературы «Мизам», с целью вдохновлять творческую молодежь и обучать её поэтическому искусству, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Главная особенность школы в том, что известные поэты и писатели сами будут объезжать районы и сёла, чтобы найти и обучать молодых талантов.

Принять участие в программе могут учащиеся 6–10 классов, проявляющие интерес к литературному творчеству. Обучение длится три месяца, и за этот период планируется подготовить около 200 участников.

По итогу обучения лучшие ученики получат возможность выступить в финальном творческом конкурсе. Он пройдет в преддверии празднования «Национального дня книги», учрежденного Главой государства для популяризации культуры чтения.