Медицинский туризм развивают в Костанайской области

За последний год посещаемость лечебно-оздоровительных санаториев и центров реабилитации в одной только Костанайской области выросла на 20%. Сейчас в регионе капитально ремонтируют и улучшают инфраструктуру вокруг этих объектов, передает «24KZ».

Лечебно-оздоровительный туризм в Костанайской области, по данным специалистов областного управления предпринимательства, в последние годы пользуется большим спросом.

Данияр Ералин, рук. отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области:

– Здесь наблюдается положительная динамика. За 2024 год на 20,8% увеличилось количество посетивших и отдыхающих на санаторно-курортных зонах. Это порядка 14,5 тысяч человек.

Высокая посещаемость здравниц региона позволяет вкладывать в их инфраструктуру, что в свою очередь делает их привлекательнее для отдыхающих. Например, в этот реабилитационный центр туристы со всего Казахстана и ближнего зарубежья приехали после проведённого в здании ремонта. Теперь у санатория в сосновом бору отдельный подъездной путь и центральный водопровод.

Тамара Асаула, главный врач областного центра реабилитации:

– Обещают нам, проект уже есть, газификация нашего района, будет газовое отопление. Это тоже большой плюс будет. В принципе, инфраструктура у нас прекрасная. Пациентов стало гораздо больше. Каждый год выделяется достаточно хорошее финансирование на то, чтобы оснастить нашу материально-техническую базу.

На санаторно-курортное лечение Абай Ахметов приехал по путёвке от профсоюза. Говорит, что за неделю оздоровительных процедур чувствует себя лучше.

Абай Ахметов, пациент областного центра реабилитации:

– На работе дали путёвку. Есть хондроз. Мне само направление нравится, помогает. После обеда, вечером ходим на прогулку. Сосновая роща, она в центре находится. Всё для людей, как говорится.

В числе других направлений туризма в регионе популярны культурно-познавательный, экстремальный и экологический. В этом году к действующим курортным зонам добавится ещё две базы отдыха. Их строят в Амангельдинском и Алтынсаринском районах.

Авторы: Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг