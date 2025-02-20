Число онкобольных растёт в области Жетысу. Пять лет назад их было чуть больше 6 тысяч, сейчас почти 7300 человек, передает «24KZ».

Лариса Ким приехала лечиться от онкологии в Талдыкорган из Шымкента. Выбрала эту клинику после того, как узнала, что здесь внедряют новые методы борьбы с болезнью.

Лариса Ким, пациентка:

– Мне здесь в среду сделали операцию. Вот несколько дней прошло, чувствую себя удовлетворительно. Все врачи, все медсестры отзывчивые, добрые, грамотные. Нам самое главное, пациентам, теплое слово. Сразу приободришься, у меня появилась надежда и начала уже строить свои планы.

Гульнар Жантасова, корреспондент:

– В областной многопрофильной клинике работает всего 4 хирурга. На каждого из них в год приходится по 300 операций. Все они разной степени сложности и длятся от трех до семи часов.

Хирург, онколог-маммолог Максат Айткулов в онкодиспансере работает уже 8 лет. За это время через его руки прошли сотни пациентов.

Максат Айткулов, хирург, онколог-маммолог:

– С каждым годом онкология, к сожалению, растет и молодеет. Это в большинстве случаев связываем с плохой экологией, стрессоустойчивостью, образом жизни, питанием. Все это вызывает склонность к онкологии.

При онкодиспансере работает и поликлиника. В день здесь принимают больше 200 пациентов. Прием ведут онкологи-гинекологи, урологи, хирурги, маммологии. С большой нагрузкой работают и врачи-диагносты.

Едиге Дуйсенбекулы, врач-диагност:

– Раньше в день на компьютерную диагностику принимали по 15 пациентов. Сейчас по 30-35 человек. Посетителей много. Кроме пациентов, находящихся на динамическом наблюдении или после операций, принимаем и обращающихся по направлению из регионов, города.

Индира Калиева, заведующая поликлиникой областной многопрофильной клиники:

– После корононавируса пациентов стало гораздо больше. Нам нужны хирурги. Это самый больной вопрос для нас, потому что самый большой поток пациентов – это хирургический поток. Нам нужны хирурги, специализирующиеся на трепанобиопсии, которые могут брать из таких локализаций как печень, поджелудочная железа, костная система.

В конце прошлого года на базе онкодиспансера открыли эндоскопический центр. Новое оборудование позволило еще больше расширить спектр услуг. Эффективным методом в выявлении рака на ранних стадиях стали скрининговые программы.

Гулайым Оразбекова, зам. директора областной многопрофильной клиники:

– Наш онкодиспансер является первым, кто внедрил данный метод лечения – это HIPEC-гипотермическая внутрибрюшная химиотерапия. Это очень экономично для государства, потому что пациент после операции получает основную дозу химиотерапии. В связи с этим излечение идет хорошее.

Ждут врачи, когда в онкодиспансере появится и аппарат магнитно-резонансной терапии. В 2027 году местные власти обещают построить новое здание. Тогда здесь появится и линейный ускоритель для облучения злокачественных опухолей головы и шеи.

Авторы: Гульнар Жантасова, Куаныш Тургенбаев, Олжас Байбосынов