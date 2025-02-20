Получить кредит на отечественные авто стало проще

14 февраля 2025 года были внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В АРРФР пояснили, что изменения направлены на поддержку отечественного автопрома, а также на совершенствование подходов к расчету коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщиков.

Ранее до конца 2024 года в Казахстане действовало правило, согласно которому расчет коэффициента долговой нагрузки не производится при предоставлении займа для приобретения нового автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства.

Внесенные поправки продлили и расширили действие этого положения до конца 2026 года.

Займы, обеспеченные залогом автотранспортного средства, менее подвержены риску вероятности дефолта и невозможности возврата автокредита/микрокредита, поскольку просроченная задолженность погашается путем реализации залогового автотранспортного средства. Кроме этого, автотранспортное средство попадает под страховое покрытие КАСКО.

Постановление введено в действие с 20 февраля 2025 года.