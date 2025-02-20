Дамбу в СКО укрепят железобетонными плитами

Насыпную дамбу в Северо-Казахстанской области, которая защищает три села, укрепят железобетонными плитами. Сооружение построено вдоль населенных пунктов Бесколь, Прибрежный и Тепличный Кызылжарского района, передает «24KZ». На эти цели выделяют 10 млрд тенге.

Село Бесколь Северо-Казахстанской области было в списке населенных пунктов, пострадавших в прошлом году от масштабных паводков. Талые воды затопили почти 200 домов. В этом году также возможен риск серьёзного паводка. Поэтому в регионе строят и реконструируют дамбы. К примеру, общая протяженность сооружения, которая защищает от большой воды села Бесколь, Тепличный и Прибрежный, составляет 16 км. Сейчас ее откосы планируют закрыть специальным материалом. А саму дамбу летом укрепят железобетонными плитами.

Асхат Бакеев, заместитель акима Кызылжарского района:

– Сейчас этот проект прошел корректировку, ждем экспертизу. Предварительная общая сумма составит 10 млрд тенге. Проектом предусматривается укрепление верхнего бифа железобетонными плитами. Осенью прошлого года при проведении работ выдерживалась высота воды, которая к нам приходила в паводок 24 года, составляла 100 и 6 по Балтийской системе высот. Проектировщиком было запроектировано поднятие этой дамбы на высоту 101, на 60 см выше.

В этом году подтоплению могут подвергнуться 22 села Кызылжарского района. Не теряя времени, местные власти и сотрудники экстренных служб проводят профилактические мероприятия. Сейчас планируют работы на реке Есиль.

Азимхан Мергасимов, начальник отдела по ЧС Кызылжарского района:

– На сегодняшний день определены 22 локации для проведения взрывных работ, где остро стоит вопрос по дроблению и рыхлению льда. Ждем теперь. Все работы мы проводим согласно температурному режиму, который нам предоставляет «Казгидромет».

Департамент по чрезвычайным ситуациям взял под контроль 116 населенных пунктов региона, находящихся в зоне возможного подтопления. В регионе создано 249 эвакуационных пунктов.

Авторы: Тамара Степанова, Айдарбек Айтмухамбетулы, Куаныш Казбеков