Проезд по автобусным полосам временно разрешен в Астане

На участке от ул. Сыганак до ш. Коргалжын временно разрешен проезд по автобусным полосам, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В связи с реконструкцией наземного пешеходного перехода на улице Кунаева у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" с 19 февраля текущего года введены временные изменения в организации дорожного движения.

Для снижения транспортной нагрузки на проспекте Туран, на участке от улицы Сыганак до шоссе Коргалжын временно разрешен проезд по автобусным полосам Bus Lane.

Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием и принять во внимание изменения на дорогах столицы.

После завершения строительства наземного пешеходного перехода дорожные знаки будут открыты. Информация об этом будет дополнительно размещена на официальных источниках в социальных сетях.

Автомобилистов просим соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут, исключая из него закрытый участок улицы Кунаева. Напомним, по согласованию с Управлением административной полиции ДП столицы с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по прилегающим улицам Достык и Сарайшык.