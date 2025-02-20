Число автошкол может сократиться в Казахстане

Вдвое за последний год выросло число аварий на дорогах страны. А штрафы за нарушения ПДД в прошлом году достигли рекордных 120 миллиардов тенге. По словам экспертов, в Казахстане пришло время усилить контроль над качеством подготовки водителей. Должны измениться и требования к материальной базе автошкол, передает «24KZ».

Только в новогодние праздники в Казахстане произошло 138 ДТП. Пострадали сотни машин, 9 человек погибли, больше 200 получили травмы. Виноваты и погодные условия, но аварий можно было избежать, если бы водители соблюдали скорость и дистанцию, считают в полиции. Число нарушений правил и ДТП растёт с каждым годом. К примеру, если в 2023 году произошло 15 тысяч аварий, в прошлом году – вдвое больше.

Арай Толегенкызы, инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК:

– За 2024 год зарегистрировано свыше 30 тысяч ДТП, в которых 2000 человек погибли, а около 40 тысяч получили ранения. За январь текущего года зарегистрировано свыше 2 тысяч ДТП, из них более 100 случаев со смертельным исходом, ранения получили порядка 3 тысяч человек.

Автошколы в Казахстане превратились в выгодный бизнес, считает столичный эксперт по ПДД Адлет Жунусов. Имея в активе один учебный автомобиль и класс в 20 квадратных метров, школы набирали на курс по 60 курсантов. О качестве полученных знаний можно судить по статистике нарушений. 6 миллионов взысканий за прошлый год – только за несоблюдение дорожных знаков и разметки. А с первой попытки на права сдают меньше половины кандидатов.

Адлет Жунусов, эксперт по ПДД:

– Автошколы подготавливали за неделю, за две недели, выдавали сертификаты, качество образования было очень плохое. И, конечно, количество ДТП у нас увеличилось. С 25 года МВД разработало сайт «Автомектеп.кз», где будет вести учет обучения. На этом сайте будут контролировать преподавателей, теорию, практику, учебные классы. На одну машину сейчас можно зарегистрировать только 12 курсантов, это за 2,5 месяца. То есть, сертификат не будет печататься и продаваться.

В открытом доступе будет и квалификация преподавателей и инструкторов. Новые меры приведут к дефициту автошкол, работавшие фиктивно просто закроются, а небольшие школы скооперируются, отмечают специалисты. Но удостоверение водителя смогут получать только курсанты, прочно освоившие теорию и практику вождения. Первые из них пойдут сдавать экзамены на права уже в конце марта. К слову, на пересдачу предлагают направлять и злостных нарушителей правил. Депутаты предложили за неоднократное игнорирование правил лишать и 50% скидки при оплате штрафа в первую неделю.

Марат Кожаев, депутат Сената Парламента РК:

– Первое – предусмотреть обязательное направление на пересдачу теоретического экзамена на ПДД водителей, имеющих 10 и более нарушений, зафиксированных техническими средствами. Второе – ужесточить ответственность за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерами, вплоть до временного лишения водительских прав. Третье – разработать механизм дифференцированного наказания нарушителей, учитывающее количество нарушений за определенный период. Уже точно убрать 50%-ную скидку для оплаты штрафов для систематических нарушителей.

В прошлом году за грубые нарушения правил водительских прав лишились больше 30 тысяч казахстанцев. Только с начала года – около полутора тысяч. Пока количество нарушений на величину штрафов никак не влияет.

– Тоже надо смотреть, сколько он нарушил. Если постоянно нарушает, почему нет, пусть идёт и пересдаёт. Конечно, правила нужны, без них никак, потому что безопасность, но жесткие меры тоже не надо, нужна какая-то золотая середина.

– В принципе, стараюсь не нарушать, но бывает такие ситуации, когда не знаешь, где эти камеры «Сергек» находятся, либо когда торопишься, бывает редко, но бывает. Если еще увеличат и если отменят 50% скидку, мне кажется, ещё тяжелее будет, но нарушений меньше не станет.

– За это должны другие правила, как в развитых странах, такие порядки надо делать. У нас же всегда пробки же, дороги узкие, пробки большие, торопятся, разные ситуации.

Ботагоз Базарбаева, корреспондент:

– Прошлый год в стране стал рекордным и по количеству взысканий за последние 9 лет. Камеры на дорогах зафиксировали 15 миллионов нарушений. Автовладельцам пришлось выплатить 120 миллиардов тенге штрафов. Причём больше 80% взысканий нарушители заплатили в течение недели по 50% скидке.

Авторы: Ботагоз Базарбаева, Арман Акшабаев