Пьяный охранник школы ударил шестиклассника в грудную клетку в Павлодаре

Полицией начата проверка по факту нанесения телесного повреждения несовершеннолетнему в одной из школ Павлодара, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

Несовершеннолетний обратился в больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

После инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. Он привлечен к ответственности, наложен штраф. Полицией направлено представление в управление образования области о привлечении к ответственности руководства школы, допустившего нахождение сотрудника в пьяном виде.