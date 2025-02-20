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Пьяный охранник школы ударил шестиклассника в грудную клетку в Павлодаре

  • 20.02.2025, 13:25
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Пьяный охранник школы ударил шестиклассника в грудную клетку в Павлодаре
depositphotos.com

Полицией начата проверка по факту нанесения телесного повреждения несовершеннолетнему в одной из школ Павлодара, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

Несовершеннолетний обратился в больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

После инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. Он привлечен к ответственности, наложен штраф.  Полицией направлено представление в управление образования области о привлечении к ответственности руководства школы, допустившего нахождение сотрудника в пьяном виде.

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