Литературную школу открыли в Жетысу

Литературную школу открыли в области Жетысу. Теперь будущим поэтам и прозаикам не нужно будет приезжать в областной центр, чтобы заявить о себе, передает «24KZ».

Наставники сами будут посещать сельские школы, на специальных курсах обучать их мастерству стихосложения и прозы. Инициаторами проекта выступили известные акыны и писатели. Они уже провели лекции в нескольких районах. После окончания курсов лучших отметят дипломами и ценными призами.

Тлеужан Касымбай, школьник:

– Это очень полезные для нас занятия. На них мы многое узнали, как лучше подобрать рифму к слову, как строить литературный слог.

Жуматай Оспанулы, акын:

– Мы поставили перед собой задачу – обучить 200 детей из восьми районов области. Это только начало нашей работы. Наша цель – воспитать читающую молодёжь. Я уверен, что в этой среде появится много поэтов и писателей.