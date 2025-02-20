Больше 80 детских садов ВКО перешли на систему ваучерного финансирования

Детские сады Казахстана переходят на систему ваучерного финансирования. Бюджет дошкольный учреждений и госзказ будут формироваться в зависимости от числа воспитанников. Упрощается и процедура постановки в очередь. В Усть-Каменогорске в пилотном проекте участвуют 83 детских сада, передает «24KZ».

Устроить ребёнка в детский сад на востоке Казахстана не так просто. В дошкольные учреждения еще не попали почти две тысячи детей. Чтобы исключить фактор распределения мест по знакомству, сейчас модернизируют систему электронной очереди. Внедряют проект ваучерного финансирования детских садов, где строго фиксируют каждого воспитанника. От этого напрямую будет зависеть бюджет организации.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

– По программе ваучерного финансирования заявления на поступления будут формироваться по 21 категории. Среди первоочередников дети военнослужащих, дети из семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью и так далее. Но главная особенность системы еще и в том, что подать заявление в очередь можно будет в любое время и формироваться заявка будет автоматически, а не как раньше, когда родителям среди дня и ночи приходилось ловить свободное место.

По словам экспертов регионального управления образования, при смене места жительства родители повторно занимали очередь в детский сад, сейчас же она одна, меняют лишь геоданные и коррупционные факторы тоже исключены.

Жангазы Алипбаев, заместитель руководителя управления образования ВКО:

– Это прозрачность. Во-первых, автоматизируется система постановки на очередь. Думаю, эта система удобна как для детских садов, так и для родителей.

Один ваучер – один ребёнок. В переводе в денежный эквивалент, чем их больше, тем лучше финансирование детского сада. Стало быть, конкуренция между дошкольными учреждениями растёт.

Кымбат Садыкова, директор детского сада №3 г. Усть-Каменогорска:

– Сейчас родители следят за отзывами, следят за статусом детского сада, где дают качественную предшкольную подготовку, чтобы дети пошли в школу подготовленными.

Кроме того, в принципы рыночной экономики вовлекают даже государственные сады, теперь в них тоже борются за клиентов. Улучшают учебные программы и условия размещения, иначе есть риск потерять рейтинги. Поэтому уже в этом году на новую систему финансирования перейдут все детские сады Казахстана.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин