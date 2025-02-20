Новые рейсы из Казахстана запустят в Грузию и Китай

В рамках проводимой работы Министерства транспорта по открытию новых международных рейсов, казахстанские авиакомпании запускают новые рейсы по направлениям в Грузию и Китай, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

С 27 мая т.г. авиакомпания «Air Astana» планирует запуск прямых рейсов из Атырау в Тбилиси. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на воздушных судах типа Airbus. На сегодняшний день рейсы в Тбилиси выполняются из городов Алматы и Актау.

С 28 мая т.г. авиакомпания «SCAT» планирует запуск прямых рейсов в Сиань из города Шымкент. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. В настоящее время прямые рейсы в Сиань выполняются из Алматы и Астаны китайскими авиакомпаниями.

Открытие новых маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.