Более 400 военнослужащих Нацгвардии готовятся к участию в параде Победы

Более 400 военнослужащих Национальной гвардии примут участие в параде Победы в Астане. Он будет включать три этапа: прохождение пеших парадных расчётов, демонстрацию военной техники и пролёт авиации, передает «24KZ».

Кроме того, на торжественное шествие привлекут оркестр, а солдаты обеспечат проведение парада, включая водителей, медиков и экипажи. На главном мероприятии мая будет представлено 17 единиц боевой техники. Количество участников предстоящего события составит 4,5 тыс. человек. Парад, посвящённый 80-летию Победы во Второй мировой войне и Дню защитника Отечества, пройдёт 7 мая.

Дильшат Исламов, солдат отдельной роты Почётного караула:

– Я очень рад, что попал в армию, так как для меня это великая честь – участвовать в таком мероприятии, как парад. Мне кажется, для каждого солдата, для каждого военнослужащего это большая честь. Тренируемся мы очень усердно, не покладая рук. Отдаём все усилия к этому дню, чтобы прошагать в таком большом мероприятии.