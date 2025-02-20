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О. Бектенов: Развитие транспортной инфраструктуры требует взаимодействия государства и бизнеса

  • 20.02.2025, 16:00
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Развитие транспортной инфраструктуры требует активного взаимодействия государства и бизнеса. При этом в приоритете — привлечение частных инвестиций. Об этом на встрече с представителями отрасли заявил Премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт «24KZ».

Состоялся конструктивный диалог о текущей ситуации и проблемах в области автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного транспорта. Предприниматели рассказали об имеющихся административных барьерах, которые препятствуют реализации новых инфраструктурных проектов. Озвучены предложения о совершенствовании регуляторных норм для улучшения бизнес-климата в стране.

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