О. Бектенов: Развитие транспортной инфраструктуры требует взаимодействия государства и бизнеса

Развитие транспортной инфраструктуры требует активного взаимодействия государства и бизнеса. При этом в приоритете — привлечение частных инвестиций. Об этом на встрече с представителями отрасли заявил Премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт «24KZ».

Состоялся конструктивный диалог о текущей ситуации и проблемах в области автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного транспорта. Предприниматели рассказали об имеющихся административных барьерах, которые препятствуют реализации новых инфраструктурных проектов. Озвучены предложения о совершенствовании регуляторных норм для улучшения бизнес-климата в стране.