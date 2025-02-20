Почти 50 преступлений помогли раскрыть питомцы кинологического центра Астаны

Почти 50 преступлений в прошлом году помогли раскрыть служебные собаки кинологического центра Астаны. Это кражи, нападения и ввоз наркотиков, передает «24KZ».

Четвероногий патруль ежедневно заступает на дежурство в столице. Кинологические отряды следят за порядком во время массовых мероприятий, помогают в поиске пропавших, ищут взрывчатку и боеприпасы.

Амир Хайдаров, корреспондент:

– А сейчас я покажу работу штурмовых собак. Они помогают в задержании особо опасных преступников. Ощущения, конечно, не из приятных. Пёс очень сильно уцепился за рукав. Если поймает, точно не отпустит.

При этом каждая собака работает только в одном направлении и только с одним инструктором. В результате чего между ними есть особая связь. Они вместе выезжают на задания и вместе проходят обучение.

Айтбек Сапар, инспектор-кинолог:

– Это моя собака. Служебно-розыскная собака по кличке Акира, по направлению штурм, задержание. На данный момент с собакой я уже 6-7 месяцев занимаюсь. В 2024 году отучились в кинологическом центре МВД в Алматы. Она у меня активная. Для этого направления очень хорошо.

Еще одно важное направление в работе кинологов – поиск запрещенных веществ. Ведь способность улавливать запахи у собак в сорок раз превосходит человеческие возможности. В обучении таких ищеек применяют игры и тренировки с образцами наркотиков.

Амир Хайдаров, корреспондент:

– В моей руке имитатор запаха наркотических средств. Сейчас я положу его в одну из сумок, по заданию собака должна будет обнаружить наркотики.

С поставленной задачей сыщик по кличке Сункар справился безупречно. Кинологи отмечают, что он один из лучших в центре. На его счету десятки задержанных наркопреступников. Все это результат ежедневных тренировок и слаженной командной работы кинолога с собакой.

Рауан Даулетов, заместитель начальника Центра кинологической службы ДП г. Астаны:

– Человек работает с живым существом, с собакой. То есть, не просто человека научить, а собаку научить чему-либо. Например, искать наркотики, взрывчатые вещества, выполнять какие-то команды. Это и есть особенность работы с собакой. Чтобы научить её выполнять эти задачи, нужно много времени. Нужно понимать собаку. У каждой собаки, как и у человека, свой характер, свой подход к работе. Всё это знать и учитывать.

Всего в кинологическом центре столицы больше 50 собак. В основном это немецкие и бельгийские овчарки. Есть также ротвейлеры и тобеты. С начала года они больше тысячи раз выезжали на боевые задания и помогли раскрыть свыше 50 преступлений.