Отравившихся школьников в Актюбинской области выписали из больницы

Школьников, которых госпитализировали в Актюбинской области с признаками отравления, выписывают домой. Их состояние удовлетворительное, передаёт «24KZ».

В минувший вторник в районную больницу Кобды доставили 23 ученика. Они жаловались на тошноту и высыпания на коже. Как выяснилось, в тот день одна из учениц принесла в школу снеки китайского производства. Крабовые палочки ученица четвёртого класса купила в одном из местных магазинов и угостила ими детей. Причём недомогание почувствовали даже те школьники, которые не употребляли продукт. Одноклассников госпитализировали в инфекционное отделение больницы. По словам медиков, их здоровью ничего не угрожает.

Между тем специалисты санэпидстанции провели проверку в магазине. Выяснилось, что на товар отсутствовали сопроводительные документы и маркировка. Продукция направлена в лабораторию на исследование.

Алия Пернебаева, заместитель главного врача Кобдинской районной больницы:

- Состояние детей удовлетворительное. Сегодня получили результаты баканализа, в связи с отрицательными показателями баканализа сегодня хотим выписывать всех детей домой. Окончательно мы установили, что это аэрозольное отравление. Да, именно от запаха.

Райхан Койшанова, руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области:

- На сегодня в Актобе все магазины проверяются на наличие данной продукции. Проверено 45 магазинов, обнаружено два продукта, сейчас проводим их лабораторное исследование. Нашими специалистами усилена разъяснительная работа. Расследование продолжается, о его результатах сообщим позже.