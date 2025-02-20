Более 20 км велодорожек появится в Алматы

В Алматы в рамках программы «Таза Қазақстан» продолжается развитие инфраструктуры для экологически чистых видов транспорта. В текущем году в городе планируется обустроить порядка 20 км велодорожек, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

В 2024 году в городе обустроено 2,4 км велодорожек в рамках строительства транспортной развязки Саина - Монке би.

В текущем году планируется обустройство 7,2 км в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би. Также порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по проспекту Райымбек батыра. В целом, системное развитие велоинфраструктуры предусмотрено в мастер-плане Транспортного каркаса до 2030 года.

На сегодня в городе обустроено 89 км велоинфраструктуры (велополосы – 25,15 км, велодорожки – 63,8 км), 73 светофорных объекта с велосекцией, 1025 дорожных знаков, ориентированных на обслуживание велопользователей.

Следует отметить, что развитие сети велодорожек способствует улучшению городской инфраструктуры, предоставляя жителям альтернативные способы передвижения. Это не только снижает уровень загазованности воздуха, поскольку уменьшает количество автомобилей на дорогах, но и позволяет сократить пробки, улучшая общую транспортную ситуацию в городе.