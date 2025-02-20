Сколько городов в Казахстане?

В Казахстане статус города имеют 90 населенных пунктов, и за последний год их число увеличилось на одну единицу, сообщает «24KZ» со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

Новый город областного значения появился в Алматинской области. В целом, 39 городов имеют областное значение, 48 – районное значение, три города – республиканское значение.

В разрезе регионов наибольшее количество городов находится в Акмолинской области – 11 единиц, а также в Актюбинской и Карагандинской областях – по восемь единиц в каждой.

На 1 января 2025 года в числе территориальных единиц насчитывается 195 районов, 29 поселков, 2160 сельских округов и 6179 сел.