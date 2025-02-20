Скорая ветеринарная помощь для безнадзорных и бродячих животных запущена в Алматы

КГП на ПХВ «Алматинская ветеринарная служба» Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы сообщает о запуске службы скорой ветеринарной помощи для безнадзорных и бродячих животных, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Основная цель новой службы – оперативное реагирование на критические ситуации, требующие неотложной ветеринарной помощи, а также транспортировка пострадавших животных в ветеринарные клиники.

Для обеспечения работы службы сформированы две специализированные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи животным. Среди случаев, при которых необходим вызов скорой ветеринарной помощи, выделяют:

• тяжелые травмы вследствие ДТП или падений;

• отравления;

• укусы, способные привести к осложнениям и инфекциям;

• острые заболевания, такие как коллапс, сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательные расстройства.

Ветеринарная помощь будет оказываться безнадзорным и бродячим животным, оказавшимся в бедственном положении. Для транспортировки используются две специализированные грузовые машины, оборудованные необходимыми приспособлениями для транспортировки, клетками для мелких животных, носилками, лекарственными препаратами первой необходимости, перевязочными материалами и диагностическим оборудованием.

Контакты для вызова скорой ветеринарной помощи: 8 708 595 64 04, 338 27 59, единая служба города Алматы – 109.